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Сябитова отпраздновала новоселье
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Сбылась мечта: Роза Сябитова отпраздновала новоселье 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: БОРИС КУДРЯВОВ/EG.RU
Звезда программы «Давай поженимся» и профессиональная сваха наконец-то завершила строительство дома своей мечты. Ее подруга Яна Поплавская первой посетила «Родовое гнездо» и оценила его по достоинству.
Актриса Яна Поплавская посетила новоселье Розы Сябитовой. Главная телесваха России успешно завершила строительство собственного особняка в подмосковном Ногинском районе и позвала подругу оценить плоды трудов. Поплавская осталась в полном восторге от нового жилища Сябитовой и незамедлительно поделилась с подписчиками своего Instagram фотографиями интерьера «Родового гнезда». Снимки были сопровождены подписью: «На новоселье у Розы Сябитовой! Дом — это место, о котором мечтает каждый человек! Где тебя ждут, куда ты стремишься, где тебе хорошо. Пусть в этом доме будет очень тепло и уютно, пусть сюда приходят только хорошие люди!».
Подписчики Поплавской поздравили Розу с успешным завершением большого дела. «Сбылась мечта», «Пусть дом будет наполнен благополучием!», «Поздравляю Роза вас! Ничего не даётся просто так!», «Новоселье — значит все закончено с ремонтом и стройкой и можно наслаждаться! Поздравляем — огромное дело сделано!», — написали они.
Напомним, строительство «Родового гнезда» Роза Сябитова оформила как полноценное реалити-шоу. Ведущая активно делилась со своей аудиторией подробностями процесса на протяжении всего срока работ, рассказывая о подводных камнях подобных начинаний, а также о своей семье и периодически приглашая медийных гостей.
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