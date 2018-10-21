Звезда «Хеллбоя» рассказала о страшной болезни

У известной голливудской актрисы Сельмы Блэр диагностировали рассеянный склероз. О своём заболевании звезда сообщила в своём Instagram.

Блэр призналась, что первые симптомы появились ещё несколько лет назад. Однако актриса не отнеслась к ним серьёзно, посчитав, что у неё произошло защемление нерва.

«Я инвалид. Иногда я падаю и роняю вещи. Память затуманивается. А левая половина тела просит указаний от сломанного GPS. Если однажды вы увидите меня на улице с разбросанными вокруг вещами, не стесняйтесь и помогите мне их собрать. Одна я потрачу на это целый день», — написала Блэр и поблагодарила друзей и коллег за поддержку.

На счету 46-летней Блэр более 70 ролей в кино и на телевидении. Наибольшую известность актрисе принесли работы в фильмах «Хеллбой», «Жестокие игры», «Шоссе», «Убей меня позже».