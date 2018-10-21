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Бекхэм попала в клинику после откровений мужа
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Виктория Бекхэм попала в клинику после откровенных признаний мужа 

Вечерняя Москва + ещё 1 4 часа назад
Фото: Instagram
Сейчас Виктория Бекхэм проходит восстановительные процедуры в клинике Германии. Жена футболиста поделилась снимком, сделанным в лечебном санатории Баден-Бадена. Виктория Бекхэм хочет поправить подорвавшееся здоровье.
Поклонники пары предполагают, что у нее мог произойти нервный срыв из-за недавних откровений ее мужа Дэвида. Виктория Бекхэм на протяжении всех совместно прожитых лет усердно работала над созданием имиджа идеальной семьи. Она никогда не говорила о трудностях в отношениях с мужем. А Дэвид на днях признался на телешоу The Sunday Projectв том, что его семейная жизнь далека от идеальной.
У Виктории Бекхэм будет пятый ребенок
Слухи о том, что пара находятся на грани развода появляются в СМИ регулярно, но каждый раз супруги их опровергают. Однако на этот раз сам футболист признался в трудностях в отношениях.
— Когда вы женаты столько лет, поддержание брака превращается в тяжелую работу. И со временем становится только все труднее. Именно так все и обстоит у меня с Викторией, — заявил Дэвид Бекхэм.
Виктория Бекхэм не ожидала такой откровенности от мужа, это ее сломило, и она уехала в горы для восстановления душевных сил.
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