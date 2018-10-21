Бекхэм попала в клинику после откровений мужа

Виктория Бекхэм попала в клинику после откровенных признаний мужа

Поклонники пары предполагают, что у нее мог произойти нервный срыв из-за недавних откровений ее мужа Дэвида . Виктория Бекхэм на протяжении всех совместно прожитых лет усердно работала над созданием имиджа идеальной семьи. Она никогда не говорила о трудностях в отношениях с мужем. А Дэвид на днях признался на телешоу The Sunday Projectв том, что его семейная жизнь далека от идеальной.

Слухи о том, что пара находятся на грани развода появляются в СМИ регулярно, но каждый раз супруги их опровергают. Однако на этот раз сам футболист признался в трудностях в отношениях.

— Когда вы женаты столько лет, поддержание брака превращается в тяжелую работу. И со временем становится только все труднее. Именно так все и обстоит у меня с Викторией, — заявил Дэвид Бекхэм.

Виктория Бекхэм не ожидала такой откровенности от мужа, это ее сломило, и она уехала в горы для восстановления душевных сил.