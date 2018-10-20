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«Ходячий жир»: Бородина пожаловалась на плохую форму
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«Ходячий жир»: Бородина пожаловалась на плохую форму 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Фото: Instagram
Недавно ведущая телестройки вернулась с Острова Любви. На Сейшелах находится вторая площадка «Дома-2», и Бородина провела там несколько дней. Ксения всегда охотно выкладывает в «Инстаграм» фото и видео своей повседневной жизни, и пляжные фото не стали исключением.
Но когда Бородиной сделали комплимент относительно ее фигуры, ведущая удивилась. «Я — ходячий жир», — возразила она в комментариях. И посетовала на то, что сейчас находится не в лучшей форме. Но в ближайшее время намерена поработать над фигурой в спортзале.
Поклонники по-разному отреагировали на ее признание. Кто-то посчитал, что Ксения просто напрашивается на комплименты — ведь назвать ее лаконичный силуэт «куском жира» объективно нельзя.
По крайней мере, фото с подписью «Приехала мамасита на остров любви» собрало множество «лайков» и восторженных комментариев. «Стройняшка», «Худышка», «Красотка» — так поклонники оценили опубликованный снимок. Правда, некоторые отметили, что ведущая выбрала какую-то неестественную позу для фото: «Куда делась шея?!», «Странный ракурс, почему такая большая голова?».
Звезда телевидения также ответила на несколько вопросов, наиболее волнующих ее фанатов. Она уже признавалась, что не любит Сейшелы, и на этот раз призналась, почему. Еда невкусная, никаких развлечений, нет детских и торговых центров — вот причины, по которым Бородина не в восторге от этого курорта.
Также поклонники спрашивали, не пропустит ли дочь Бородиной занятия в школе, пока летает с мамой на острова. «Перед вылетом у нас были поставлены оценки в четверти и плюс мы взяли с собой книги», — ответила Ксения. Так что на успеваемости ее старшей дочери Маруси эта поездка не должна сказаться негативно.
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