«Ходячий жир»: Бородина пожаловалась на плохую форму

Недавно ведущая телестройки вернулась с Острова Любви. На Сейшелах находится вторая площадка «Дома-2», и Бородина провела там несколько дней. Ксения всегда охотно выкладывает в «Инстаграм» фото и видео своей повседневной жизни, и пляжные фото не стали исключением.

Но когда Бородиной сделали комплимент относительно ее фигуры, ведущая удивилась. «Я — ходячий жир», — возразила она в комментариях. И посетовала на то, что сейчас находится не в лучшей форме. Но в ближайшее время намерена поработать над фигурой в спортзале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 18 Окт 2018 в 5:41 PDT Поклонники по-разному отреагировали на ее признание. Кто-то посчитал, что Ксения просто напрашивается на комплименты — ведь назвать ее лаконичный силуэт «куском жира» объективно нельзя.

По крайней мере, фото с подписью «Приехала мамасита на остров любви» собрало множество «лайков» и восторженных комментариев. «Стройняшка», «Худышка», «Красотка» — так поклонники оценили опубликованный снимок. Правда, некоторые отметили, что ведущая выбрала какую-то неестественную позу для фото: «Куда делась шея?!», «Странный ракурс, почему такая большая голова?».

Звезда телевидения также ответила на несколько вопросов, наиболее волнующих ее фанатов. Она уже признавалась, что не любит Сейшелы, и на этот раз призналась, почему. Еда невкусная, никаких развлечений, нет детских и торговых центров — вот причины, по которым Бородина не в восторге от этого курорта.

Также поклонники спрашивали, не пропустит ли дочь Бородиной занятия в школе, пока летает с мамой на острова. «Перед вылетом у нас были поставлены оценки в четверти и плюс мы взяли с собой книги», — ответила Ксения. Так что на успеваемости ее старшей дочери Маруси эта поездка не должна сказаться негативно.