У Рыбина и Сенчуковой нашли тяжелое заболевание

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Украинские раскольники сделали неожиданное заявление
Украинские раскольники сделали неожиданное заявление

У Рыбина и Сенчуковой нашли рак 

Дни.ру 2 часа назад
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова борются с раком. Диагноз артисты раскрыли в эфире НТВ на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
"Мы не хотели признаваться, но потом решили, что может быть наш пример кому-то поможет, предостережет", — начала Наталья Сенчукова. "У нас базально-клеточный рак кожи", — продолжил Виктор Рыбин.
У артистки первой появились признаки опасной болезни. Она обратилась к медикам из-за странного пятна на ноге. Врач после осмотра посоветовал певице намазать новообразование мазью. Это было четыре года назад.
Спустя полтора года у Виктора Рыбина появилось такое же пятно на лице.
"Я пошел к врачу, но он сказал, что ничего страшного нет, посоветовал удалить пятно у косметолога лазером", — вспоминает лидер группы "Дюна".
Певец последовал совету специалиста, но через полгода пятно появилось опять. Врач отправил артиста к косметологу. Лишь когда проблема возникла в третий раз, Рыбин и Сенчукова вместе пришли к медикам.
"Прошли обследование, сдали анализы и уехали отдыхать в Италию. И вот у меня день рождения, мы празднуем, и тут врач присылает смс: "Ребята, у вас проблемы. В Москве вас ждет онколог, у вас рак кожи", — рассказал певец.
После такого сообщения артисты были подавлены и шокированы. Они сразу же вернулись в Москву.
Наталья и Виктор прошли курс лечения.
"Мне уже удаляли только внешнее проявление рака, вот это самое пятнышко, а проблема куда серьезнее, глубже. Две недели закончили лечиться, прошли 13 сеансов лучевой терапии. Пока ждем результатов", — резюмировал Рыбин.
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