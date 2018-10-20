У Рыбина и Сенчуковой нашли тяжелое заболевание

У Рыбина и Сенчуковой нашли рак

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова борются с раком. Диагноз артисты раскрыли в эфире НТВ на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

"Мы не хотели признаваться, но потом решили, что может быть наш пример кому-то поможет, предостережет", — начала Наталья Сенчукова. "У нас базально-клеточный рак кожи", — продолжил Виктор Рыбин.

У артистки первой появились признаки опасной болезни. Она обратилась к медикам из-за странного пятна на ноге. Врач после осмотра посоветовал певице намазать новообразование мазью. Это было четыре года назад.

Спустя полтора года у Виктора Рыбина появилось такое же пятно на лице.

"Я пошел к врачу, но он сказал, что ничего страшного нет, посоветовал удалить пятно у косметолога лазером", — вспоминает лидер группы "Дюна".

Певец последовал совету специалиста, но через полгода пятно появилось опять. Врач отправил артиста к косметологу. Лишь когда проблема возникла в третий раз, Рыбин и Сенчукова вместе пришли к медикам.

"Прошли обследование, сдали анализы и уехали отдыхать в Италию. И вот у меня день рождения, мы празднуем, и тут врач присылает смс: "Ребята, у вас проблемы. В Москве вас ждет онколог, у вас рак кожи", — рассказал певец.

После такого сообщения артисты были подавлены и шокированы. Они сразу же вернулись в Москву.

Наталья и Виктор прошли курс лечения.