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Алсу раскритиковали за новый образ
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Алсу раскритиковали за новый образ без челки 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: GLOBALLOOK
По мнению поклонников, полностью открытый лоб и переизбыток макияжа добавили певице возраста.
Певица Алсу прорекламировала в Instagram предстоящее сольное шоу «Не молчи», которое состоится 10 ноября в Казани. Подписчики аккаунта звезды развернули полемику по поводу ее внешнего вида.
Одни отметили, что на опубликованных фото, она выглядит старше своих лет. «Боже, сколько же краски, узбеки бы дом побелили», «Не идёт такой макияж, всю изуродовали», «Без чёлки — лучше не надо. Не идёт вам. Ну, никак», «Превратилась в солидную даму». Другие вступились за свою любимицу, сообщив, что краше Алсу никого не свете нет. «Да все супер! Красотка! Не завидуйте!», «Алсу артистка, а артисты всегда меняют образы! При чем тут старая или ещё какая-то?», «Олицетворение нежности и скромности», — написали они.
Но абсолютно все оценили по достоинству золотое льющееся платье с массивным шлейфом, в котором, судя по всему, артистка предстанет перед публикой на своем концерте. «Вами можно любоваться бесконечно!», «Роскошно!», «Восторг!», — сообщили подписчики.
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