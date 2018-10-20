Елена Воробей стала «бомжом»

Актриса рассказала, что по ее мнению актер должен уметь перевоплощаться без страха показаться нелепым и смешным. Елена пригласила подписчиков к диалогу — предложила задавать любые вопросы.

Фанаты завалили артистку комплиментами, назвали ее талантливой, красивой и душевной. Елена призналась, что негатив в отзывах ее давно не пугает, хотя первые отрицательные комментарии в сети отбили на несколько дней желание разговаривать с людьми.