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Елена Воробей стала «бомжом»
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Елена Воробей стала «бомжом» 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Instagram
Елена Воробей опубликовала в своем аккаунте Инстаграм фото в образе бомжихи Марго. Это, конечно, не социальный статус, а новая роль.
Актриса рассказала, что по ее мнению актер должен уметь перевоплощаться без страха показаться нелепым и смешным. Елена пригласила подписчиков к диалогу — предложила задавать любые вопросы.
Фанаты завалили артистку комплиментами, назвали ее талантливой, красивой и душевной. Елена призналась, что негатив в отзывах ее давно не пугает, хотя первые отрицательные комментарии в сети отбили на несколько дней желание разговаривать с людьми.
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