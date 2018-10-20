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В Сети отреагировали на «возвращение» Пелагеи на «Голос»
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В Сети отреагировали на «возвращение» Пелагеи на «Голос» 

Рамблер 35 минут назад
Первый канал и певица Пелагея разыграли судей вокального шоу «Голос». Во время слепого прослушивания Пелагея душевно исполнила аргентинскую песню Alfonsina y el mar.
На ее голос повернулись Константин Меладзе, Сергей Шнуров и Баста. А вот Ани Лорак не нажала кнопку и выглядела сконфуженной, когда увидела коллегу по цеху.
Сама Пелагея после выступления радовалась как дитя, и, похоже, была искренне довольна.
Шнуров поддержал игру, поинтересовавшись у «конкурсантки»: «Откуда вы и как вас зовут?»
«Вот это подстава», — перебила его Лорак.
«Я из Новосибирска мне 32 года. Меня зовут Поля Телегина», — наигранно робко произнесла певица и рассмеялась.
Затем Пелагея объяснила зрителям, что ее выступление — это подарок зрителям, а в конкурсе она участвовать не намерена. Членов жюри и конкурсантов она поздравила с началом большого путешествия — новым сезоном шоу.
Соцсети бурно отреагировали на розыгрыш Пелагеи. Ряд пользователей усомнился в том, что Лорак не узнала голос Пелагеи.
«Мне кажется, здесь невозможно было не узнать любимую артистку с первых нот. Этот голос я узнаю из тысячи!», — пишут почитатели артистки в твиттере.
Однако другие признаются, что распознать розыгрыш было не так просто.
«Включил по приколу «Голос» машинально и тут такой красивый Голос. Неужто. Оказывается Пелагея пела. Кстати не узнал», — пишут другие.
«Лорак наверное думает, что лучше поёт))) Это было смешно», — замечают третьи.
В соцсетях признают, что Пелагея стала «душой шоу»: «Обожаю Полю, невероятно светлая, талантливая и добрая! Душа проекта „Голос“.
»Победитель проекта — Пелагея», — вынесли вердикт пользователи в инстаграме.
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