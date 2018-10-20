В Сети отреагировали на «возвращение» Пелагеи на «Голос»

Первый канал и певица Пелагея разыграли судей вокального шоу «Голос». Во время слепого прослушивания Пелагея душевно исполнила аргентинскую песню Alfonsina y el mar.

На ее голос повернулись Константин Меладзе Сергей Шнуров и Баста. А вот Ани Лорак не нажала кнопку и выглядела сконфуженной, когда увидела коллегу по цеху.

Сама Пелагея после выступления радовалась как дитя, и, похоже, была искренне довольна.

Шнуров поддержал игру, поинтересовавшись у «конкурсантки»: «Откуда вы и как вас зовут?»

«Вот это подстава», — перебила его Лорак.

«Я из Новосибирска мне 32 года. Меня зовут Поля Телегина», — наигранно робко произнесла певица и рассмеялась.

Затем Пелагея объяснила зрителям, что ее выступление — это подарок зрителям, а в конкурсе она участвовать не намерена. Членов жюри и конкурсантов она поздравила с началом большого путешествия — новым сезоном шоу.

Соцсети бурно отреагировали на розыгрыш Пелагеи. Ряд пользователей усомнился в том, что Лорак не узнала голос Пелагеи.

«Мне кажется, здесь невозможно было не узнать любимую артистку с первых нот. Этот голос я узнаю из тысячи!», — пишут почитатели артистки в твиттере.

Мне кажется, здесь невозможно было не узнать любимую артистку с первых нот. Этот голос я узнаю из тысячи! #Голос7#Пелагея— hammi (@Snezh_94) 19 октября 2018 г.

Однако другие признаются, что распознать розыгрыш было не так просто.

«Включил по приколу «Голос» машинально и тут такой красивый Голос. Неужто. Оказывается Пелагея пела. Кстати не узнал», — пишут другие.

«Лорак наверное думает, что лучше поёт))) Это было смешно», — замечают третьи.

В соцсетях признают, что Пелагея стала «душой шоу»: «Обожаю Полю, невероятно светлая, талантливая и добрая! Душа проекта „Голос“.