На «Голосе» спел неожиданный участник

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Устроившая переполох в эфире «Голоса» Пелагея сцепилась с Лорак 

Дни.ру 2 часа назад
Первый канал удивил поклонников седьмого сезона шоу "Голос". Во время слепых прослушиваний на сцену вышла Пелагея.
Экс-наставница исполнила композицию аргентинской певицы Мерседес Сосы Alfonsina y el mar. Пение Пелагеи поразило весь зал.
На чарующий голос повернулись трое членов жюри, причем исключительно мужчины — Константин Меладзе, Сергей Шнуров и Баста. Когда мелодия отзвучала и у не нажавшего кнопку наставника появилась возможность развернуть кресло, Ани Лорак выглядела конфуженной.
"Подстава", — вскрикнула пораженная Лорак. Однако Пелагею слова коллеги не тронули.
Блондинка уверенно стояла на родной сцене и ярко улыбалась, явно давая понять наставнице, что ее мнение не особо важно в данной ситуации.
"За вами очень интересно будет наблюдать … Я буду смотреть и болеть за вас за всех. Да здравствует новая команда!" — произнесла Пелагея, и объяснила, что ее выступление — это просто подарок зрителям, в конкурсе участвовать она не будет.
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