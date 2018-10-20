На «Голосе» спел неожиданный участник

Устроившая переполох в эфире «Голоса» Пелагея сцепилась с Лорак

Первый канал удивил поклонников седьмого сезона шоу "Голос". Во время слепых прослушиваний на сцену вышла Пелагея.

Экс-наставница исполнила композицию аргентинской певицы Мерседес Сосы Alfonsina y el mar. Пение Пелагеи поразило весь зал.

На чарующий голос повернулись трое членов жюри, причем исключительно мужчины — Константин Меладзе Сергей Шнуров и Баста. Когда мелодия отзвучала и у не нажавшего кнопку наставника появилась возможность развернуть кресло, Ани Лорак выглядела конфуженной.

"Подстава", — вскрикнула пораженная Лорак. Однако Пелагею слова коллеги не тронули.

Блондинка уверенно стояла на родной сцене и ярко улыбалась, явно давая понять наставнице, что ее мнение не особо важно в данной ситуации.

"За вами очень интересно будет наблюдать … Я буду смотреть и болеть за вас за всех. Да здравствует новая команда!" — произнесла Пелагея, и объяснила, что ее выступление — это просто подарок зрителям, в конкурсе участвовать она не будет.