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Взявший в охапку детей Киркоров уехал из России
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Взявший в охапку детей Киркоров уехал из России 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Филипп Киркоров посетил Диснейленд вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристином. Семейный снимок певец опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Исполнитель принял участие во флешмобе, приуроченном к юбилею Микки Мауса. Легендарному мультипликационному герою вчера исполнилось 90 лет. Филипп Киркоров поздравил вымышленного персонажа и рассказал, что в будущем вновь планирует посетить Диснейленд с детьми.
"В очередной раз хочу поблагодарить замечательный DISNEYWORLD за праздник Детства и возвращение в детство и особенно лично Disney Russia и лично Мариночку за фантастические незабываемые Туры в Мир Микки Мауса и надеюсь, что в ближайшие каникулы мы всей семьей обязательно снова отправимся в путешествие гости к Микки Маусу и лично поздравим его с 90-летним юбилеем!", — написал он.
Подписчики похвалили Киркорова за то, что он находит время для семьи и отметили, что они вместе очень хорошо выглядят: "Счастливая и дружная семья", "Вы так похожи. Красавчики". Кто-то отметил, что Филипп стал выглядеть моложе: "Мне кажется, Филипп все больше становится похожим на сына! Все моложе и моложе!", " Чего-то Филлип Бедросович так помолодел! ". А кто-то отметил, что в их семье не достает еще одного члена: "Не хватает мамы".
Недавно дочь Филиппа Киркорова приняла участие в показе новой детской коллекции на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Девочка вышла на подиум в нежно-розовом платье с пышной юбкой. Счастливый отец опубликовал видео в своем Instagram. "Моя доченька, папина любимица АЛЛА-ВИКТОРИЯ, на днях приняла участие в показе красивейшей детской коллекции для девочек", — написал Киркоров.
Напомним, что у артиста двое детей — Алла-Виктория и Мартин-Кристин. Дочь появилась на свет в 2011 году. Певец назвал ее в честь Аллы Борисовны и мамы Виктории Марковны. В 2012 году родился его сын Мартин-Кристин.
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