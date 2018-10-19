Певица Сюзанна объявила о разводе прямо на концерте

Певица Сюзанна объявила о разводе с мужем прямо во время концерта

24-летняя певица Сюзанна обрела популярность благодаря телевизионным шоу. Многие помня ее по проекту «Артист» на канале «Россия-1», в котором она одержала победу. Однако карьера девушки пошла в гору, когда она объединилась с группой «Мальбэк». Супругом певицы стал вокалист коллектива Роман Варнин, которого также называют Мальбэк. Как рассказывала артистка, молодой человек познакомился с ней на улице, а через четыре дня они сыграли свадьбу.

Вчера Сюзанна вместе с группой выступила на концерте. Однако на сцене певица облаченная в платье, похожее на свадебное, неожиданно объявила о разводе. Девушка также обвинила своего супруга в рукоприкладстве. «Я плачу слезами и солью, потому что Рома меня бьет, и я развожусь с ним сейчас. Это конец отношений Сюзанны и Мальбэка», — заявила артистка. После этого Сюзанна и Роман покинули сцену. Спустя некоторое время они вернулись и закончили выступление.

Даже самые богатые люди не застрахованы от болезней, разводов и личных трагедий. Француз Роберт Луи-Дрейфус столкнулся с онкологией, юрист-миллиардер Дмитрий Шумков ушел из жизни при загадочных обстоятельствах, а предприниматель Владимир Потанин длительное время судится с экс-супругой. Teleprogramma.pro вспоминает непростые истории из жизни знаменитых богачейПозже в соцсети певица написала, что этот концерт стал для нее худшим в жизни. Тем временем музыкант Варнин пока никак не прокомментировал произошедшее. За него уже вступилась коллега Лиза Громова. По мнению певицы, жертвой в этой истории является именно Варнин.

«Я ничего не должна говорить, но как же вы не правы. Жертва этой истории — тот самый «волк», на которого сейчас все ополчатся. Я до последнего буду защищать Романа», — написала девушка в соцсети.

По ее словам, это Сюзанна швырялась в мужа тяжелыми вещами, царапала ему лицо и рвала его одежду. Лиза заверила, что Варнин плакал за кулисами, так как на него сейчас оказывают сильное давление.