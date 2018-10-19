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Маркл перестала подчиняться желаниям королевы
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Беременная Меган Маркл перестала подчиняться желаниям королевы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушила правило королевского дресс-кода во время австралийского тура со своим супругом принцем Гарри. Об этом сообщает The Sun.
Беременная Маркл появилась на пляже Бонди в пригороде Сиднея в черных туфлях-эспадрильях на танкетке испанского бренда Castaner. Однако о том, что королева Великобритании Елизавета II ненавидит туфли на танкетке, знают все женщины в королевской семье, в том числе и жена принца Гарри.
Герцогиня надела также длинное оливковое платье с полосатым принтом австралийского дизайнера Мартина Гранта, которое продается на его официальном сайте по цене 1414 долларов.
Это не первый раз, когда Меган Маркл нарушает правила королевского дресс-кода. В августе она пришла с мужем в театр «Виктория Палас» в откровенном наряде. Для посещения специального показа мюзикла «Гамильтон» 37-летняя Маркл выбрала черное платье-пиджак длины мини, изготовленное канадским брендом Judith & Charles.
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