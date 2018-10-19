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Краско развелся с 28-летней Натальей Шевель
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Теперь официально: 88-летний Иван Краско развелся с 28-летней Натальей Шевель 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Фото: соцсети
А как красиво все начиналось, сетуют поклонники. Пара прожила в браке всего три года, однако за это время юная возлюбленная народного артиста России так и не подарила ему наследника. Поговаривают, что именно отсутствие детей стало причиной для расставания пары.
Оказалось, что она не является настоящей возлюбленной Ивана Краско. Иван Иванович мечтал о малыше, в то время, как Шевель хотела строить карьеру, путешествовать и познавать мир. Наталья не раз говорила о том, что у них с мужем нет даже собственной квартиры. Молодоженам приходилось ютиться в комнатушке у родственников актера.
Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в беседе с репортерами Наталья подтвердила, что они с Иваном Ивановичем подали на развод в одном из питерских ЗАГСов. В СМИ также писали о том, что Шевель не раз изменяла своему мужу на отдыхе в Израиле. Однако экс-возлюбленная актера утверждала, что ездила проведать сестру и маленького брата.
У Натали было непростое детство, она росла в чужой семье, родная мама мало интересовалась успехами дочери. Поэтому познакомившись с Иваном Краско девушка не торопилась уходить в декрет, Шевель не могла позволить себе воспитывать малыша в нищете. После развода актриса будет предоставлена самой себе, Иван Иванович подтвердил, что не оставит Наталью в беде и всегда будет ее поддерживать, так как считает ее близким человеком.
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