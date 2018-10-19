Певец Вячеслав Добрынин перенес инсульт

У российского композитора и исполнителя Вячеслава Добрынина случился инсульт, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Данных о том, где и в каком состоянии сейчас находится 72-летний Народный артист России , канал не приводит.

Вячеслав Добрынин родился в Москве, учился в Московском государственном университете истории искусств. Добрынин — автор более одной тысячи песен. В качестве певца Добрынин записал более 30 альбомов.

Добрынин — лауреат таких премий, как премии Московского и Ленинского комсомола, имени Исаака Дунаевского , «Овация» (трижды), «Золотой граммофон», «Песня года» (15 раз).

Песни Добрынина звучат в таких фильмах, как «Диск», «Люба, дети и завод…», «Приморский бульвар», «Расставаясь с Москвой» и «Американский дедушка».