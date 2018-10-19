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У композитора Вячеслава Добрынина случился инсульт
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Московский школьник зарезал и расчленил сверстницу

У композитора Вячеслава Добрынина случился инсульт 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певец и композитор Вячеслав Добрынин перенес инсульт, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Данных о том, где и в каком состоянии сейчас находится 72-летний Народный артист России, канал не приводит.
Вячеслав Добрынин родился в Москве, учился в Московском государственном университете истории искусств. Добрынин — автор более одной тысячи песен. В качестве певца Добрынин записал более 30 альбомов.
Добрынин — лауреат таких премий, как премии Московского и Ленинского комсомола, имени Исаака Дунаевского, «Овация» (трижды), «Золотой граммофон», «Песня года» (15 раз).
Песни Добрынина звучат в таких фильмах, как «Диск», «Люба, дети и завод…», «Приморский бульвар», «Расставаясь с Москвой» и «Американский дедушка».
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