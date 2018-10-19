Рэпера Джигана заподозрили в изменах жене

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова для многих являются идеальной парой. Супруги воспитывают троих дочерей и задумываются о том, чтобы через некоторое время завести еще одного малыша. Оксана выкладывает в Сеть счастливые семейные снимки, а рэпер не раз публично признавался в лбви к жене и дочкам.

Однако иногда в сети все же появляются слухи о том, что Джиган не такой уж и примерный семьянин. Периодически ему приписывают романы с различными девушками, анедавно в Сети появилась информация, что на протяжении двух лет Джиган встречается с некой Ниной Липкиной. Сам музыкант пока не комментирует подобные слухи, то Липкина решила внести ясность в происходящее.

Девушка написала в своем микроблоге, что слухи о ее романе с известными рэпером не имеют ничего общего с реальностью. Более того, по словам Липкиной, она не знакома с Джиганом лично и никогда с ним не общалась.