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Джигана заподозрили в изменах
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Рэпера Джигана заподозрили в изменах жене 

Teleprogramma.pro + ещё 3 1 час назад
Фото: Instagram
Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова для многих являются идеальной парой. Супруги воспитывают троих дочерей и задумываются о том, чтобы через некоторое время завести еще одного малыша. Оксана выкладывает в Сеть счастливые семейные снимки, а рэпер не раз публично признавался в лбви к жене и дочкам.
Однако иногда в сети все же появляются слухи о том, что Джиган не такой уж и примерный семьянин. Периодически ему приписывают романы с различными девушками, анедавно в Сети появилась информация, что на протяжении двух лет Джиган встречается с некой Ниной Липкиной. Сам музыкант пока не комментирует подобные слухи, то Липкина решила внести ясность в происходящее.
Девушка написала в своем микроблоге, что слухи о ее романе с известными рэпером не имеют ничего общего с реальностью. Более того, по словам Липкиной, она не знакома с Джиганом лично и никогда с ним не общалась.
«Мой день начался просто прекрасно. О себе я узнала много нового. Надеюсь, эта информация будет для многих очень полезной», — написала в своем микроблоге Нина, которая с юмором отнеслась к слухам о своей личной жизни.
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