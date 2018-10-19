Сын рассказал о состоянии Караченцова

Госпитализированный из-за воспаления легких Николай Караченцов пошел на поправку

Состояние актера Николая Караченцова , который уже несколько недель находится в больнице из-за двустороннего воспаления легких, постепенно улучшается, сообщил ТАСС в пятницу его сын Андрей

Ранее врачи обнаружили у известного актера злокачественное новообразование в левом легком, он прошел несколько сеансов химиотерапии в России и курс лучевой терапии в Израиле.

"Сегодня бодрее, смотрит телевизор, и рентгеновские снимки нас порадовали, которые мы сделали еще позавчера, воспаление потихоньку уходит из легких. Улучшение есть, " — сказал он.

Однако Андрей Караченцов добавил, что болезнь сильно подорвала общее состояние отца.

"Общее состояние пока слабое, папе тяжело не то что передвигаться, даже сидеть непросто", — добавил он.

Актерская деятельность Караченцова прервалась в 2005 году, когда он попал в автомобильную аварию.