Ещё
Сын рассказал о состоянии Караченцова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госпитализированный из-за воспаления легких Николай Караченцов пошел на поправку 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Состояние актера Николая Караченцова, который уже несколько недель находится в больнице из-за двустороннего воспаления легких, постепенно улучшается, сообщил ТАСС в пятницу его сын Андрей.
Ранее врачи обнаружили у известного актера злокачественное новообразование в левом легком, он прошел несколько сеансов химиотерапии в России и курс лучевой терапии в Израиле.
"Сегодня бодрее, смотрит телевизор, и рентгеновские снимки нас порадовали, которые мы сделали еще позавчера, воспаление потихоньку уходит из легких. Улучшение есть, " — сказал он.
Однако Андрей Караченцов добавил, что болезнь сильно подорвала общее состояние отца.
"Общее состояние пока слабое, папе тяжело не то что передвигаться, даже сидеть непросто", — добавил он.
Актерская деятельность Караченцова прервалась в 2005 году, когда он попал в автомобильную аварию.
ТАСС: последние новости
Умер солист группы "Нэнси" Сергей Бондаренко Прокуратура Киева возбудила дело из-за попытки захвата квартиры певицы Максаковой Организаторы: Стинг потребовал убрать со своих концертов в России вип-зоны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил229
Пока вы спали: Россия и Грузия столкнулись в небе4
Стрелок из Керчи дважды ездил на Украину508
Пентагон усомнился в словах Путина180
В Керчи открестились от «особенных» похорон Рослякова20
Видео
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия
02:00
Как «сдохнут» агрессоры при ядерном ударе по РФ
Армия Оружие
04:02
СК опубликовал видео с места трагедии в Керчи
Происшествия Криминал
00:48
Мыло и веревка: пенсионерка купила министру подарок
Общество
00:48
Российская пенсионерка подарила министру мыло и веревку
Общество Экономика
03:43
В Керчи открестились от «особенных» похорон Рослякова
Общество Происшествия
00:56
Певица Сюзанна со сцены заявила об избиениях мужем
Шоу-бизнес
03:26
Пока вы спали: Россия и Грузия столкнулись в небе
Общество
30:38
Школу в Москве эакуировали из-за выходки ученика
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение