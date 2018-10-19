Певица Сюзанна со сцены заявила об избиениях мужем

Певица Сюзанна со сцены заявила об избиениях Мальбэком и разводе

Певица Сюзанна Варнина во время выступления с мужем Романом Варниным, лидером группы «Мальбэк», заявила, что супруг ее избивает, и что она разводится с ним. Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube

Артистка взяла у супруга микрофон и спела:

«Я плачу слезами из соли, потому что Рома меня бьет, и я развожусь с ним. Это развод Мальбэк и Сюзанны. Это конец отношений Сюзанны и Мальбэк».

После этого солистка начала материться, срываясь на крик, а затем бросила микрофон на сцену.

«Мальбэк» — музыкальный дуэт Романа Варнина и Александра Пьяных, основанный в 2016 году. Варнин получил прозвище Мальбэк как солист коллектива. Вскоре после создания группы к музыкантам присоединилась украинская певица Сюзанна Абдулла, вышедшая замуж за Варнина.

Коллаборация «Мальбэка» и Сюзанны получила известность благодаря таким композициям, как «Гипнозы», «Квазар», «Равнодушие» и «Стильный бит». В сентябре они выступили на телепередаче «Вечерний Ургант». 2 октября музыканты выпустили совместный альбом Reptiland.