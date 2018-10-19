Максакова заявила о взломе квартиры

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова заявила, что ее квартиру в Киеве взломали неизвестные, находящихся там ребенка и няню заставляют покинуть помещение, передает "Гордон".
Как отмечается, сама артистка в настоящее время находится в отъезде, однако она уже вылетает домой.
"Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали", — рассказала Максакова.
Она также заявила, что подозревает в инциденте экс-начальника отдела СК Одинцовского района Московской области Дениса Панаитова, который, как утверждает Максакова, "украл" ее московское жилье. По ее словам, в отношении Панаитова украинские следователи возбудили дело по статье "мошенничество".
Ранее Максакова рассказала об угрозах со стороны "украинских патриотов".