Максакова заявила о взломе квартиры

Максакова заявила о взломе ее киевской квартиры

Как отмечается, сама артистка в настоящее время находится в отъезде, однако она уже вылетает домой.

"Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали", — рассказала Максакова.

Она также заявила, что подозревает в инциденте экс-начальника отдела СК Одинцовского района Московской области Дениса Панаитова, который, как утверждает Максакова, "украл" ее московское жилье. По ее словам, в отношении Панаитова украинские следователи возбудили дело по статье "мошенничество".

Ранее Максакова рассказала об угрозах со стороны "украинских патриотов".