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Ты же мать: Кардашьян осудили за слишком смелые снимки
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Ты же мать: пользователи критикуют Ким Кардашьян за слишком смелые снимки 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Одна из самых популярных и влиятельных женщин мира и многодетная мама Ким Кардашьян за последнее время сильно изменилась. Поклонники отмечают, что телезвезда заметно похудела. После рождения второго ребенка Ким активно приводила свое тело в форму, что заняло у нее более полугода.
Сейчас Ким продолжает почти каждый день тренироваться, занимается воспитанием уже троих детей, а также работает. Некоторое время назад Ким снялась в рекламе для своего косметического бренда KKBeauty. Получившиеся фотографии Кардашьян выложила в микроблог. Конечно же, для съемок Ким выбрала весьма вызывающие наряды, а на некоторых кадрах Ким и вовсе позирует практически полностью обнаженной.
Подобного рода фотографии часто появляются у телезвезды, однако многих поклонников это возмущает. Пользователи считают, что Ким перебарщивает с откровенностью. В комментариях под снимками подписчики то и дело напоминают Кардашьян, что у нее есть трое детей, которые рано или поздно увидят эти кадры. Впрочем, Кардашьян вряд ли переживает из-за своего морального облика.
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