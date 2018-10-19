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Мать солиста «Нэнси» прокомментировала смерть сына
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Мать солиста группы «Нэнси» прокомментировала смерть сына 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Анатолий Бондаренко/ Fаcebook
Мать скончавшегося солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко Елена в телефонном интервью "Пятому каналу" назвала смерть сына неожиданной, однако не пояснила ее причины.
"Все это случилось очень неожиданно", — заявила мать музыканта.
Она добавила, что прощание с музыкантом состоится в субботу, 20 октября.
Ранее о скоропостижной кончине 32-летнего Сергея Бондаренко РИА Новости сообщил музыкант Алексей Горбашов. Смерть солиста группы наступила в результате внезапно развившейся болезни, об этом, как передают СМИ, сообщил гитарист коллектива Алексей Цыплаков.
Российско-украинская группа была создана Анатолием Бондаренко в 1992 году, "Нэнси" можно назвать семейным коллективом. Кроме того, что в ней пели отец и сын, директор группы — супруга Анатолия Бондаренко и мать Сергея — Елена Бондаренко. Сергей стал фронтменом группы в 2007 году.
В 1990-х годах группа активно выступала на фестивалях на Украине, а в 1996 году на конкурсе "Песня года" в Москве получила звание "Лучшая российская группа". Наибольшую известность команда получила благодаря композиции "Дым сигарет с ментолом", которая была заимствована из украинской народной песни "Платье твое из ситца".
Всего в дискографии группы насчитывается 23 альбома.
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