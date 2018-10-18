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Названы обстоятельства смерти солиста «Нэнси»
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Названы обстоятельства смерти солиста «Нэнси» 

Рамблер 3 часа назад
Солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко умер внезапно из-за болезни. Об этом рассказал гитарист коллектива Алексей Цыплаков.
«В больнице умер. Это было внезапно очень», — сказал он изданию РБК.
О какой болезни идет речь, собеседник не уточнил.
Умер Сергей Бондаренко
Ранее стало известно, что солист группы «Нэнси» скончался в возрасте 31 года. Сергей Бондаренко — сын основателя коллектива Анатолия Бондаренко. Солистом «Нэнси» он стал в 2007 году.
Группа «Нэнси» образовалась в 1992 году, наиболее известная песня группы — «Дым сигарет с ментолом».
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