Названы обстоятельства смерти солиста «Нэнси»

«В больнице умер. Это было внезапно очень», — сказал он изданию РБК.

О какой болезни идет речь, собеседник не уточнил.

Ранее стало известно, что солист группы «Нэнси» скончался в возрасте 31 года. Сергей Бондаренко — сын основателя коллектива Анатолия Бондаренко . Солистом «Нэнси» он стал в 2007 году.

Группа «Нэнси» образовалась в 1992 году, наиболее известная песня группы — «Дым сигарет с ментолом».