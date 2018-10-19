Мать солиста «Нэнси» прокомментировала смерть сына

Мать солиста группы «Нэнси» прокомментировала смерть сына

Ранее сообщалось, что солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко скончался 18 октября.

Прощание с солистом группы «Нэнси» Сергеем Бондаренко состоится в субботу, 20 октября. Об этом сообщила мать музыканта Елена.

Она добавила, что смерть Сергея стала для нее неожиданностью.

«Прощание в субботу», — рассказала Елена Бондаренко в интервью «Пятому каналу».

Ранее сообщалось, что Сергей Бондаренко скончался в четверг, 18 октября в результате внезапно развившейся болезни. Он умер в больнице на 32-м году жизни. Точные причины смерти не названы.