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Cмерть солиста «Нэнси» была неожиданной
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Мать солиста группы «Нэнси» прокомментировала смерть сына 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Прощание с солистом группы «Нэнси» Сергеем Бондаренко состоится в субботу, 20 октября. Об этом сообщила мать музыканта Елена.
Она добавила, что смерть Сергея стала для нее неожиданностью.
«Прощание в субботу», — рассказала Елена Бондаренко в интервью «Пятому каналу».
Ранее сообщалось, что Сергей Бондаренко скончался в четверг, 18 октября в результате внезапно развившейся болезни. Он умер в больнице на 32-м году жизни. Точные причины смерти не названы.
Музыкальная группа «Нэнси» была создана отцом Сергея Анатолием Бондаренко в 1992 году в Донецкой области Украины. Сын стал выступать в коллективе с 2007 года. Самой популярной композицией группы стала песня «Дым сигарет с ментолом».
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