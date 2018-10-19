Волочкову обвинили в пиаре на отце-инвалиде

Волочкова решила нажиться на отце-инвалиде

Анастасия Волочкова старается подавать все свои посты в Инстаграм в «парадной обертке», но получается это далеко не всегда.

В очередной публикации она рассказала, что помогает отцу, который очень болен и хочет скрасить его дни. Балерина купила ему квартиру и сейчас обставляет ее мебелью. Тут же появилась информация о диванах, якобы удобных и для инвалидов.

Волочковой тут же припомнили, что реклама мягкой мебели стала появляться в ее постах с завидной регулярностью. Возмущенные хейтеры заявили, что ради наживы экс-прима не пожалела родного отца, сделав его невольным участником пиар-акции.