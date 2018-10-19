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Волочкову обвинили в пиаре на отце-инвалиде
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Волочкова решила нажиться на отце-инвалиде 

Russianshowbiz.info + ещё 2 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Анастасия Волочкова старается подавать все свои посты в Инстаграм в «парадной обертке», но получается это далеко не всегда.
В очередной публикации она рассказала, что помогает отцу, который очень болен и хочет скрасить его дни. Балерина купила ему квартиру и сейчас обставляет ее мебелью. Тут же появилась информация о диванах, якобы удобных и для инвалидов.
Волочковой тут же припомнили, что реклама мягкой мебели стала появляться в ее постах с завидной регулярностью. Возмущенные хейтеры заявили, что ради наживы экс-прима не пожалела родного отца, сделав его невольным участником пиар-акции.
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