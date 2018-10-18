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Баста отменил концерты
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Рэпер Баста отменил концерты из-за керченской трагедии 

Teleprogramma.pro 58 минут назад
Фото: Instagram
Сегодня вся страна погрузилась в траур из-за массового убийства в колледже в Керчи. Звезды отечественно шоу-бизнеса скорбят по жертвам трагедии. Рэпер Баста также принес свои соболезнования семьям, чьи близкие погибли, и отменил свои ближайшие выступления.
Вчера, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошла трагедия. Молодой парень во время перемены начал расстреливать людей, а затем подорвал взрывное устройство. В результате ЧП погиб 21 человек, еще десятки людей сейчас находятся в больнице. Состояние некоторых из них критическое. Чудом удалось спастись директору учебного заведения Ольге Гребенниковой. Она отъехала подписать бумаги по практике за десять минут до происшествия.
Случившееся шокировало общественность. Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким погибших. Звезды отечественного шоу-бизнеса также не могут поверить в случившееся. Они скорбят и пытаются поддержать тех, кто сейчас переживает горе. Присоединился к ним и рэпер Баста. Артист объявил в соцсети, что отменяет свои ближайшие концерты в связи с трехдневным трауром. "Мы выражаем соболезнования родным и близким пострадавших и жертв жуткой трагедии в Керчи", — написал он. Выступления, которые должны были на днях состояться в Мурманске, Екатеринбурге и Тюмене Баста перенес на следующий месяц. Также он не будет выступать на Like Party в Москве. На время прервут концерты и такие исполнители, как Т-fest и MATRANG.
Напомним, что сейчас следствие пытается установить мотивы керченского стрелка. Владислав Росляков был студентом колледжа. Пока неизвестно, где и на какие деньги молодой человек приобрел оружие и патроны. Многие отмечают, что он был очень замкнутым. Родители Владислава также не знают, почему он решил так поступить. Мама подростка убита горем, а отец находится в недоумении от действий сына. Панихида по жертвам трагедии пройдет 19 октября.
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