Лобода открыла Урганту семейную тайну

Светлана Лобода побывала на вечернем шоу Ивана Урганта, где не только устроила стильное появление, построенное как цельный танцевальный номер, но и раскрыла свою тайну. Оказалось, что певица была беременна, но не только продолжала выступать, а еще и успешно скрывала свое состояние даже от дочери Евангелины. По словам Лободы, только к пятому месяцу ее гримеры заподозрили неладное, когда стали меняться мерки, а Ева узнала о том, что у нее будет сестричка и вовсе за месяц до ее рождения. «Моя старшая дочь узнала на восьмом. Она мне все время говорила: „Мама, ты очень некрасиво выглядишь. Ты сильно поправилась и тебе нужно с этим что-то делать“. И когда я ела, она подходила и забирала у меня булочки. Я понимала, что как только Ева узнает — все будут знать об этом. Поэтому когда мы улетели в Америку, в самолете я ей об этом сказала. Она чуть не плакала, очень хотела сестричку». Светлана выбрала для младшей дочери необычное имя Тильда.. На вопрос Урганта о шорт-листе имен, певица ответила, что выбор был сделан по согласованию с отцом девочки. Имени последнего Лобода раскрывать не стала. Ранее ходили слухи, что ко всей истории имеет отношение прошлогодняя встреча Светланы и Тиля Линдеманна в Баку, но никто из них не подтвердил подобные домыслы, — пишет peopletalk.ru.