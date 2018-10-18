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Звезда «Универа» вывихнула руку двухлетней дочери
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Звезда «Универа» вывихнула руку двухлетней дочери 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @annakhilkevich
Актриса Анна Хилькевич играла со своей младшей дочерью и случайно вывихнула ей руку. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.
Хилькевич решила обратиться за медицинской помощью и «по привычке» стала обзванивать частные клиники, однако в каждом учреждении ей сообщали, что ждать врача придется больше двух или трех часов.
«Когда я, уже в слезах, позвонила на пост обычной скорой, то не успела и положить трубку, как они тут как тут», — добавила актриса.
Актрису с дочерью доставили в травмпункт, где девочке оказали необходимую помощь.
Хилькевич спросила подписчиков, как работают медицинские службы в других странах, отметив, что российская скорая помощь, по ее мнению, «самая шустрая».
32-летняя Анна Хилькевич прославилась, исполнив роль Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага». Также она снялась в нескольких частях франшизы «Елки» и сериале «Барвиха». Помимо этого, артистка пользуется популярностью в Instagram — у ее аккаунта более восьми миллионов подписчиков.
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