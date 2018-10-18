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Жена Гогена Солнцева пропала
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На Украине отреагировали на трагедию в Керчи

Жена Гогена Солнцева перестала выходить на связь 

Рамблер 56 минут назад
Известный шоумен пожаловался поклонникам в своем Instagram на свои отношения с супругой Екатериной. Недавно она ушла из дома, об этом артист сообщил в начале недели. О местонахождении женщины до сих пор ничего не известно.
"Я бы хотел спросить свою дорогую жену, почему так долго нет связи с ней? Почему стало мало ответов на какие-то вопросы, а вместе с этим, в семье все решают вместе! Господа, передайте моей жене, если увидите ее у себя в квартире, пусть хотя бы вернёт, уважение к себе. Всё ж, взрослый человек! Катя, я серьёзно! Мы не подростки! P. S. : Разочаровался…", — написал Солнцев в Instagram.
Напомним, что недавно 63-летняя Екатерина перенесла пластику лица, чтобы соответствовать своему возлюбленному. Но сейчас у пары начался сложный период, Гоген жалуется на холодность и отстранённость со стороны жены.
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