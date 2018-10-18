Ливанов раскрыл трагические подробности из жизни

Игорь Ливанов раскрыл трагические подробности своей жизни

На экране Игорь Ливанов привык воплощать образы сильных и отважных мужчин. В жизни актёр также стойко переносит удары судьбы.

Первая супруга Татьяна и дочь Ольга погибли в 1987 году. Вернуться к жизни ему помогла новая любовь, брак с Ириной Безруковой и рождение сына Андрея. Затем союз распался, но актер поддерживал с мальчиком хорошие отношения. В 2015 году сын Игоря неожиданно скончался, актёр был вне себя от горя. Собравшись с силами, Ливанов посетил квартиру сына и обнаружил дипломы по сайентологии, что его очень шокировало.

Сейчас Игорь женат на Ольге, которая младше на 25 лет. Он признался, что супруга и двое сыновей являются для него своеобразным лекарством от любых горестей.