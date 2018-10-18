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Бузовой пришлось нанять охрану
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Бузовой пришлось нанять охрану 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Телеведущая и певица Ольга Бузова так и не смогла найти любовь на шоу «Замуж за Бузову». Кроме того, Бузова заявила, что ей пришлось нанять охрану, чтобы избавить себя от общения с победителем шоу — сыроваром из Суздаля Денисом Лебедевым.
На днях Ольга обвинила Лебедева в том, что он «бесцеремонно растоптал» ее чувства. Молодого человека якобы застали с его бывшей возлюбленной.
По мнению Бузовой, это означает лишь то, что для Лебедева попытки завоевать ее сердце — это всего лишь способ пропиариться. Бузова обвинила Лебедева в обмане и лжи и отметила, что их отношения закончены.
Однако сыровар сдаваться не собирается. На своей странице в соцсети он продолжает публиковать совместные снимки с телеведущей и клянется, что даже общение с бывшей это шаг к совместному будущему с Ольгой.
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