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Галкин обвинил телевизор и ток-шоу в школьных трагедиях
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Галкин предложил способ снизить риск повторения школьных трагедий 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Телеведущий Максим Галкин рассказал в Instagram, как снизить вероятность повторения трагедий, подобных массовому убийству в Керчи.
Во-первых, по мнению Галкина, необходимо разработать для преподавателей методички по выявлению подростков, склонных к насилию.
«Фразы: «я вас всех убью», или «постреляю по живым мишеням», суицидальная и агрессивная риторика в пабликах, интерес к оружию — всё это должно замечаться учителями и к таким ученикам нужен особый подход», — написал Галкин (орфография и пунктуация автора сохранены).
Вторым важным аспектом он назвал освещение таких происшествий по телевидению и в прессе. По мнению Галкина, подробные рассказы о личности убийцы могут сделать его героем в глазах потенциальных подражателей.
«В прессе/телевизоре он [облик убийцы — прим. ред.] должен быть максимально размыт, как бы ток-шоу ни хотели погреть руки на сенсации», — написал телеведущий.
Взрыв в керченском политехническом колледже произошел днем 17 октября. Бомба, сработавшая в столовой, была начинена металлическими предметами.
После взрыва 18-летний студент колледжа Владислав Росляков открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям. По предварительным данным, он изготовил взрывное устройство в одиночку, сообщников у него не было.
Жертвами нападения стали 20 человек, в больницах остаются более 40 пострадавших. По версии следователей, Росляков покончил с собой после нападения.
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