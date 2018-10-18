Гитарист All That Remains найден мертвым

Гитариста группы All That Remains Оли Херберта нашли мертвым в пруду возле его дома в Коннектикуте, сообщает TMZ.

Херберта объявили в розыск 16 октября. На следующий день полиция пришла с обыском в его дом в городе Стаффорд в штате Коннектикут.

При осмотре близлежащих улиц полиция обнаружила тело музыканта в пруду недалеко от дома. О причинах и характере смерти будет объявлено после проведения вскрытия.

Группа All That Remains появилась в 1998 году в Спрингфилде. Музыканты выпустили восемь альбомов. Оли Херберт был одним из основателей коллектива.