Шнуров тайно женился

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров женился в четвёртый раз. Его избранница — светская львица из Екатеринбурга Ольга Абрамова.
«Церемония проходила в режиме строжайшей секретности. Шнуров и Абрамова подъехали к ЗАГСу в обеденный перерыв, вошли через чёрный ход, быстро расписались и удались. Всё заняло меньше пяти минут», — рассказал порталу 78.ru источник в окружении музыканта.
Засекреченная свадьба 26-летней Ольги и 45-летнего певца состоялась во Дворце бракосочетаний № 1 на Английской набережной. Для Шнурова это уже четвёртый брак.
Абрамова — светская львица из Екатеринбурга, по некоторым данным — дочь бывшего топ-менеджера Уральской горно-металлургической компании.
Ранее News.ru писал, что эпатажный поэт и музыкант Сергей Шнуров высмеял заявление президента Владимира Путина о ядерной войне. Фронтмен группы «Ленинград» и в этом стишке не смог удержаться от употребления матерного слова.