Шнуров тайно женился

Тайная свадьба Шнурова и светской львицы прошла в Питере

«Церемония проходила в режиме строжайшей секретности. Шнуров и Абрамова подъехали к ЗАГСу в обеденный перерыв, вошли через чёрный ход, быстро расписались и удались. Всё заняло меньше пяти минут», — рассказал порталу 78.ru источник в окружении музыканта.

Засекреченная свадьба 26-летней Ольги и 45-летнего певца состоялась во Дворце бракосочетаний № 1 на Английской набережной. Для Шнурова это уже четвёртый брак.

Абрамова — светская львица из Екатеринбурга, по некоторым данным — дочь бывшего топ-менеджера Уральской горно-металлургической компании