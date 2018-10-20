Ещё
Шнуров тайно женился
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Убийство с расчлененкой: полетели генеральские головы
Убийство с расчлененкой: полетели генеральские головы

Тайная свадьба Шнурова и светской львицы прошла в Питере 

News.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: соцсети
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров женился в четвёртый раз. Его избранница — светская львица из Екатеринбурга Ольга Абрамова.
«Церемония проходила в режиме строжайшей секретности. Шнуров и Абрамова подъехали к ЗАГСу в обеденный перерыв, вошли через чёрный ход, быстро расписались и удались. Всё заняло меньше пяти минут», — рассказал порталу 78.ru источник в окружении музыканта.
Засекреченная свадьба 26-летней Ольги и 45-летнего певца состоялась во Дворце бракосочетаний № 1 на Английской набережной. Для Шнурова это уже четвёртый брак.
Абрамова — светская львица из Екатеринбурга, по некоторым данным — дочь бывшего топ-менеджера Уральской горно-металлургической компании.
Ранее News.ru писал, что эпатажный поэт и музыкант Сергей Шнуров высмеял заявление президента Владимира Путина о ядерной войне. Фронтмен группы «Ленинград» и в этом стишке не смог удержаться от употребления матерного слова.
News.ru: последние новости
Сенчукову и Рыбина измучил рак кожи Шнуров в стихах высмеял слова Путина о ядерной войне Стали известны обстоятельства смерти лидера группы «Нэнси»
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вашингтон показал своё лицо после громкого убийства366
Европейцы побывали в Крыму и пожалели696
Бабушка керченского стрелка сделала признание154
Выброшенный из могилы гроб шокировал уральцев19
Россия приставила нож к горлу НАТО439
Видео
04:56
Стала известна надпись на футболке керченского стрелка
Происшествия
04:56
Найдено место тренировок керченского стрелка
Криминал Происшествия
01:40
Россия приставила нож к горлу НАТО
В мире Армия
02:37
Как киевляне переживают жизнь без горячей воды
В мире Статьи
02:57
Мир без тайн: «Большой брат» следит за всеми
Технологии Статьи
00:58
Европейцы побывали в Крыму и пожалели
В мире Общество
01:01
США решили запугать весь мир ядерной войной
В мире Конфликты
02:54
Фестиваль шоколада проходит в Москве
Новости Москвы
00:36
Полет для залета: куда приходят, чтобы забеременеть
Общество Статьи
04:30
Украинские раскольники сделали неожиданное заявление
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение