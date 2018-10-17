Пэрис Хилтон отменила свадьбу

Свадьба Пэрис Хилтон должна была состояться в ноябре 2018 года. В сети уже начали обсуждать предстоящее торжество. Однако стало известно, что влюбленные отменили церемонию бракосочетания.

Решение было принято потому, что Пэрис физически не успевает подготовиться к свадьбе.