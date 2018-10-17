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Пэрис Хилтон отменила свадьбу
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Пэрис Хилтон отменила свадьбу 

Russianshowbiz.info + ещё 1 38 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Свадьба Пэрис Хилтон должна была состояться в ноябре 2018 года. В сети уже начали обсуждать предстоящее торжество. Однако стало известно, что влюбленные отменили церемонию бракосочетания.
Решение было принято потому, что Пэрис физически не успевает подготовиться к свадьбе.
«Мой график сейчас настолько сумасшедший… Я только что выпустила свой 24-й аромат, собираюсь провести рекламный тур по Мексике, Малайзии, Австралии, ОАЭ… Совмещать это с планированием свадьбы — настоящий стресс», — призналась Пэрис в интервью DailyMail.
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