Бородину распекли за роскошный отдых

«Повезло родиться в обеспеченной семье»: в Сети обсуждают роскошный отдых Бородиной на Сейшелах

Ксения Бородина вместе с семьей наслаждается долгожданным отдыхом. От первого брака у ведуще телестройки есть дочка Маруся. В отношениях с бизнесменов Курбаном Омаровым светская львица родила дочку Теону. В своем Instagram телеведущая опубликовала фото старшей дочки, рассказав, почему она так не любит ездить на Сейшелы.

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Поклонники светской львицы тут отметили, что у полстраны нет возможности позволить себе такой роскошный отдых. Многие раскритиковали Бородину за то, что в разгар учебного года она увезла Марусю отдыхать, вместо того, чтобы девочка посещала уроки в школе.

«Просто кому-то еще с рождения повезло, родиться в обеспеченной семье. Естественно, у таких детей с детства зеленый светофор. Ну смысл этому завидовать и лить грязь. У каждого в жизни свое предназначение», — отметили верные почитатели телеведущей, поддержав Ксению Бородину.

«Народ смешон, как будто никто с детьми не ездит в отпуск во время школы или не прогуливает детский сад! Ксюша молодец все успевает и работу работать и с семьей время провести, молодец! Не пропадет нигде в отличии от тех, кто хочет жить красиво и ничего при этом не делают», — вступились за светскую львицу поклонники.

Ввязалась в полемику и сама Ксения Бородина, которая поставила всех злопыхателей на место, объяснив, что Маруся ничего не пропустит в школе, так как перед вылетом у них были проставлены оценки в четверти. К тому, же как заботливая мама — телеведущая взяла с собой книги, чтобы дочка могла учить уроки в поездке.

«Ну и главный вопрос, почему я не люблю Сейшелы?! Хорошие рестораны только при отелях, так все дико дорого, просто неоправданно, поехать в ресторан на берегу посидеть, грязно и не вкусно, частые дожди. Если хотите красивые виды на пляжах, то конечно да, этого тут предостаточно, только помните пляжи все тут общие! Частных нет, даже если пляж при отеле, на лежаках конечно вам не разрешат лежать, но присесть рядом на своем полотенце вы можете! Никаких экскурсий, ну может на водопад и сад бабочек. Я люблю Тай, люблю Бали, я бы выбирала эти места для отдыха!» — сетует Бородина.

Поклонники тут же предложили телеведущей съездить в Доминикану, однако сама светская львица не спешит паковать чемоданы. Вскоре Ксения вместе с детьми вернется домой, а Маруся пойдет учиться.