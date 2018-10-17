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Солистка «Маши и Медведей рассказала об избиении
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Солистка группы «Маша и Медведи» рассказала подробности избиения 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Солистка группы "Маша и Медведь" Мария Макарова рассказала РИА Новости, что ее избили четыре человека ногами и табуреткой при конфликте из-за квартиры соседа, она подала заявление в полицию.
Ранее менеджер коллектива сообщал РИА Новости, что Макарова пострадала при инциденте, у нее ушибы, синяки, легкое сотрясение мозга, но она в удовлетворительном состоянии находится дома.
"Мы охраняли квартиру соседа, чтобы туда не вошли новые собственники. Они вчетвером дежурили у двери — три парня и девушка — и ждали возможности проникнуть. Они ударили меня в лицо, я упала, потом они все меня били ногами, табуреткой", — заявила агентству Макарова.
По ее словам, дочь соседа от первого брака продала 1/16 квартиры — 3 квадратных метра, или половину своей доли, неизвестным людям.
"Они заехали, заняли большую комнату, занесли диван, холодильник и сказали, что теперь будут тут жить. После инцидента мы поменяли замки. И теперь вот эта драка. У меня сотрясение мозга, я подала заявление в полицию", — рассказала певица.
В столичном управлении МВД сообщили РИА Новости, что полицейские проводят проверку после заявления солистки группы "Маша и Медведи" о телесных повреждениях в результате бытового конфликта. В пятницу у группы "Маша и Медведи" запланирован концерт в одном из столичных клубов. Менеджер отметил, что отменять выступление они не собираются.
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