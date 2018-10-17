Солистка «Маши и Медведей рассказала об избиении

Солистка группы «Маша и Медведи» рассказала подробности избиения

Солистка группы "Маша и Медведь" Мария Макарова рассказала РИА Новости , что ее избили четыре человека ногами и табуреткой при конфликте из-за квартиры соседа, она подала заявление в полицию.

Ранее менеджер коллектива сообщал РИА Новости, что Макарова пострадала при инциденте, у нее ушибы, синяки, легкое сотрясение мозга, но она в удовлетворительном состоянии находится дома.

"Мы охраняли квартиру соседа, чтобы туда не вошли новые собственники. Они вчетвером дежурили у двери — три парня и девушка — и ждали возможности проникнуть. Они ударили меня в лицо, я упала, потом они все меня били ногами, табуреткой", — заявила агентству Макарова.

По ее словам, дочь соседа от первого брака продала 1/16 квартиры — 3 квадратных метра, или половину своей доли, неизвестным людям.

"Они заехали, заняли большую комнату, занесли диван, холодильник и сказали, что теперь будут тут жить. После инцидента мы поменяли замки. И теперь вот эта драка. У меня сотрясение мозга, я подала заявление в полицию", — рассказала певица.