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Джигарханян пошел на поправку
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Друг Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья актера 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный актер Армен Джигарханян, которого госпитализировали в минувшую субботу, идет на поправку и скоро вернётся на работу, сообщил РИА Новости его друг Артур Согомонян.
Ранее Согомонян рассказал РИА Новости, что Джигарханяна поместили в одну из больниц на пару недель, при этом его состояние не внушает опасений.
"Он пошел на поправку. Ему надо подлечиться, это займет время, но последние пару дней динамика очень позитивная. Дней через десять он будет в строю, на работе", — сказал агентству Согомонян.
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