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Аверин столкнулся с проблемами в аэропорту
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Максим Аверин столкнулся с проблемами в аэропорту 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Максим Аверин сделал видеообращение к поклонникам в личном паблике Instagram. Актер собирался на гастроли в Нарьян-Мар. Уже был назначен вылет, пристегнуты ремни и убран трап. Но по техническим причинам рейс задержали. Самолет так и не вылетел к месту назначения.
Актер выразил сожаление, что его встреча со зрителями Нарьян-Мара так и не состоялась и обещал исправить эту ситуацию в ближайшее время. На видео он обратился к поклонникам с романтическим букетом белых роз в руках.
Подписчики отнеслись к ситуации с пониманием. Аверин снискал множество комплиментов за талант и шарм. Его приглашали в самые разные города и обещали самый теплый прием.
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