Максим Аверин столкнулся с проблемами в аэропорту

Максим Аверин сделал видеообращение к поклонникам в личном паблике Instagram. Актер собирался на гастроли в Нарьян-Мар . Уже был назначен вылет, пристегнуты ремни и убран трап. Но по техническим причинам рейс задержали. Самолет так и не вылетел к месту назначения.

Актер выразил сожаление, что его встреча со зрителями Нарьян-Мара так и не состоялась и обещал исправить эту ситуацию в ближайшее время. На видео он обратился к поклонникам с романтическим букетом белых роз в руках.

Подписчики отнеслись к ситуации с пониманием. Аверин снискал множество комплиментов за талант и шарм. Его приглашали в самые разные города и обещали самый теплый прием.