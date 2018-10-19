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Водянова: не понимаю, как мы все не сошли с ума
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«Не понимаю, как мы все не сошли с ума»: Наталья Водянова рассказала о своей тяжелой юности и заботе об «особенной»… 

Teleprogramma.pro + ещё 5 19 октября 2018
Фото: Instagram
Супермодель и филантроп считает, что стратегия раннего вмешательства — лучшая помощь детям с особенностями и их родителям.
Российская супермодель Наталья Водянова является основателем благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Вот уже седьмой год подряд ее фонд проводит в столице форум «Каждый ребенок достоин семьи». В рамках этого мероприятия эксперты помогают всем семьям, в которых родились «особенные» дети — с синдромом Дауна, с ДЦП, аутизмом.
Как призналась сама Наталья в интервью журналу «Домашний очаг», главная цель организации на сегодня — снизить количество отказников. Первая волна отказа родителей от своих детей наблюдается на момент рождения малышей с особенностями. Вторая волна — в 7 — 8-летнем возрасте, когда мамы и папы обнаруживают, что ребенка не берут в обычную школу и осознают, что «это навсегда». «Не выдерживают, отказываются — и кто их может обвинить?» — отмечает Водянова.
Она рассказала изданию о своей нелегкой юности: «Оглядываясь назад, не понимаю, как моя мама и мы все не сошли с ума?». Ее сестра, Оксана, как раз относится к категории «особых детей». Изначально ей был поставлен диагноз «церебральный паралич», а несколько лет назад диагностировали и глубокую степень аутизма. В начале нулевых семья выживала с огромным трудом, и, если бы Водянова не стала моделью, она вместе со своими ближайшими родственниками оказалась бы на улице. Несмотря ни на что, Наталья называет свою маму «героем». Ведь ей хватило мужества не отказаться от своей больной дочери.
Наталья Водянова с сестрой
Но, подчеркивает Водянова, родители вообще не должны стоять перед страшным выбором: отдать своего ребенка в спецучреждение или воспитывать в семье. С этой целью и работает ее организация. Специалисты помогают семьям, в которых появились такие же дети, как и младшая сестра супермодели (а также дети с синдромом Дауна) — поддерживают их советами, настраивают на лучшее, дают рекомендации. Одна из мам призналась в слезах: «Если бы не вы, я бы вышла в окно…».
Для успешной помощи таким детям и их родителям осуществляется так называемое раннее вмешательство. Водянова считает его эффективной мерой. «Чем раньше ребенок получит программу помощи, тем больше шансов, что в будущем у него не будет ярких проявлений его особенностей», — говорит супермодель. Сделать это можно без лекарств, а всего лишь с помощью правильно подобранных стратегий поведения и коммуникаций.
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