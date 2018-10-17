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Монеточка попала в больницу
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Потерявшая голос Монеточка попала в больницу 

Lenta.ru 1 час назад
Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), отменившая гастроли по России из-за потери голоса, была госпитализирована. Она опубликовала видео из больницы, на котором лежит под капельницей, в Instagram Stories.
Артистка планировала выступить в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке. Организаторы концертов заявили, что Монеточка потеряла голос и пребывает в плохом физическом состоянии, потому что простудилась во время турне.
В сентябре организаторы концерта Монеточки в московском клубе Gipsy за полчаса до начала мероприятия объявили, что певица отказалась выступать, при этом взяв гонорар за концерт. Артистка заявила, что денег не брала, а петь в клубе отказалась гораздо раньше из-за того, что организаторы не смогли выполнить поставленные ею условия.
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