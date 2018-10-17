Катя Гершуни решилась на операцию

Катя Гершуни сделала лазерную коррекцию зрения по новой эффективной методике и поделилась впечатлениями с подписчиками Инстаграм.

Теледива рассказала, что операция заняла всего 15 минут вместе с инструктажем и подготовкой. Она просто смотрела на зеленый индикатор то одним, то другим глазом. Болевых ощущений не было.

После операции пациентку отпустили домой. Ощущения сначала были не из приятных, так как солнце сильно слепило глаза. Затем все прошло. Наутро Гершуни проснулась другим человеком. Теперь она хорошо видит вдаль и на средние расстояния, вблизи взгляд пока приходится фокусировать. Результатом стилист довольна.

Подписчики поздравили ведущую, но отметили, что очки ей очень идут, это часть стиля законодательницы мод.