Наташа Королева проявила неуважение к Ивану Урганту

Наташа Королева стала гостьей программы Ивана Урганта. Она не впервые приходит в шоу на Первом канале, тем удивительнее, что певица до сих пор не выучила имя телеведущего. "Как же я люблю приходить в гости к Ивану Ивановичу", — написала артистка.

Поклонники артистки обратили внимание Наташи на ошибку, но она не стала исправляться или приносить извинения Ивану Урганту.