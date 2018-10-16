Ещё
Королева проявила неуважение к Ивану Урганту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наташа Королева проявила неуважение к Ивану Урганту 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Артистка назвала Ивана Андреевича Иваном Ивановичем.
Наташа Королева стала гостьей программы Ивана Урганта. Она не впервые приходит в шоу на Первом канале, тем удивительнее, что певица до сих пор не выучила имя телеведущего. "Как же я люблю приходить в гости к Ивану Ивановичу", — написала артистка.
Отцом Урганта является популярный российский актер Андрей Ургант. В самой передаче "Вечерний Ургант" также часто называют ведущего по имени и отчеству. Наташа Королева, похоже, не является фанаткой программы Ивана.
Поклонники артистки обратили внимание Наташи на ошибку, но она не стала исправляться или приносить извинения Ивану Урганту.
Teleprogramma.pro: последние новости
Любовница Александра Розенбаума досрочно вышла из тюрьмы 76-летняя Вера Алентова восхитила утонченным нарядом Цымбалюк-Романовская дала прогноз об исходе своего уголовного дела
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США о гибели своего пилота при крушении Су-27 на Украине298
Израильский блогер напугал рассуждениями о Крымском мосте93
Турецкая церковь пошла против Константинополя400
РПЦ назвала цель разрыва отношений с Константинополем38
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня51
Видео
00:51
Что известно о крушении Су-27 на Украине
Происшествия Статьи
00:28
Домитинговался: Пашинян подал в отставку
В мире Статьи
04:08
Турецкая церковь пошла против Константинополя
Общество
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:33
«Пережиток прошлого»: Греф выступил против физматшкол
Общество Статьи
00:59
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня
В мире
00:28
Пашинян подал в отставку
Кавказ В мире
01:01
На Украине произошла трагедия с Су-27
Армия В мире
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение