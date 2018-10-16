Королева проявила неуважение к Ивану Урганту

Артистка назвала Ивана Андреевича Иваном Ивановичем.
Наташа Королева стала гостьей программы Ивана Урганта. Она не впервые приходит в шоу на Первом канале, тем удивительнее, что певица до сих пор не выучила имя телеведущего. "Как же я люблю приходить в гости к Ивану Ивановичу", — написала артистка.
Отцом Урганта является популярный российский актер Андрей Ургант. В самой передаче "Вечерний Ургант" также часто называют ведущего по имени и отчеству. Наташа Королева, похоже, не является фанаткой программы Ивана.
Поклонники артистки обратили внимание Наташи на ошибку, но она не стала исправляться или приносить извинения Ивану Урганту.