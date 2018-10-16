76-летняя Вера Алентова восхитила утонченным нарядом

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова вместе с супругом посетила светское мероприятие.

Актриса театра и кино, звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова вместе с супругом режиссером Владимиром Меньшовым появилась на праздничном вечере, приуроченном к юбилею телеканала НТВ

Для выхода в свет актриса выбрала лаконичное черное платье с асимметричной кожаной оторочкой и крупными пуговицами. Элегантный и утонченный образ Вера Алентова дополнила жемчужными бусами. Супруг артистки остался верен себе, примерив брючный костюм и белую рубашку. В свои 76 лет актриса выглядит просто превосходно.