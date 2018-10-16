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Хилькевич нанесла травму дочери
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Анна Хилькевич нанесла травму дочери 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса Анна Хилькевич опубликовала в соц. сети Instagram совместный снимок со своей дочкой Арианной. Звезда под постом написала, что каким-то «чудом» вывихнула руку девочке.
Сначала Анна звонила в частные клиники, однако машины скорой помощи не торопились выезжать, тогда она вызвала «обычную скорую», которая приехала через пять минут. Арианну увезли в травмпункт, где руку девочки «вернули на место». По словам актрисы, она больше не играет так «бодро» с дочкой.
Многие поклонники пожелали Арианне быстрого выздоровления, Анну попросили аккуратнее обращаться с девочкой.
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