Анна Хилькевич нанесла травму дочери

Актриса Анна Хилькевич опубликовала в соц. сети Instagram совместный снимок со своей дочкой Арианной. Звезда под постом написала, что каким-то «чудом» вывихнула руку девочке.

Сначала Анна звонила в частные клиники, однако машины скорой помощи не торопились выезжать, тогда она вызвала «обычную скорую», которая приехала через пять минут. Арианну увезли в травмпункт, где руку девочки «вернули на место». По словам актрисы, она больше не играет так «бодро» с дочкой.

Многие поклонники пожелали Арианне быстрого выздоровления, Анну попросили аккуратнее обращаться с девочкой.