Ещё
Лидер группы «НАИВ» объяснил причины иммиграции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине произошла трагедия с Су-27
На Украине произошла трагедия с Су-27

Лидер группы «НАИВ» объяснил причины иммиграции в США 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: вДудь / YouTube
Лидер панк-рок-группы «НАИВ» Александр Иванов по прозвищу Чача в интервью видеоблогеру Юрию Дудю рассказал о причинах переезда в Соединенные Штаты. Запись беседы опубликована на YouTube-канале «вДудь» во вторник, 16 октября.
«Пять лет назад я иммигрировал в США, но назвать это прямо иммиграцией я бы не взялся, потому что я где-то пополам провожу время в Америке и в России», — объяснил он.
Иванов добавил, что регулярно приезжает на родину, где выступает и зарабатывает деньги.
«Я — гастарбайтер наоборот. Гастарбайтер приезжает в более богатую, более развитую страну, чтобы зарабатывать там деньги, и в свой аул отправляет денежку, чтобы все там могли жить. А я — наоборот», — отметил певец.
«Здесь, в США, в Калифорнии, в городе Санта-Барбара, живет моя семья, моя дочь и жена. Здесь мой дом теперь, потому что за пять лет я привык к этому месту», — подчеркнул он.
Музыкант отметил, что ему так жить настолько комфортно, что ему «даже стыдно немножко». Он добавил, что отрицает «очень многие буржуазные вещи», которые в США считаются нормой:
«Например, владение личным автотранспортом. Ты не можешь быть американцем, если у тебя нет своей машины».
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве115
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»566
Лавров прояснил сценарий ухода России из Совета Европы48
На Украине произошла трагедия с Су-27112
В ухе вьетнамца сделали необычную находку17
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:01
На Украине произошла трагедия с Су-27
Армия Другое
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве
Происшествия
00:25
Испанский король отказался помочь волонтеру
В мире Европа
00:44
Завершено расследование нападения на конвойного в колонии
Криминал Происшествия
05:09
Создатель Instagram раскрыл правду о своем уходе
Наука и техника Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:16
Аномальному теплу в Москве нашли объяснение
Погода Новости Москвы
04:32
«Символический жест»: Киев отдает церковь Константинополю
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение