Лидер группы «НАИВ» объяснил причины иммиграции в США

Лидер панк-рок-группы «НАИВ» Александр Иванов по прозвищу Чача в интервью видеоблогеру Юрию Дудю рассказал о причинах переезда в Соединенные Штаты . Запись беседы опубликована на YouTube-канале «вДудь» во вторник, 16 октября.

«Пять лет назад я иммигрировал в США, но назвать это прямо иммиграцией я бы не взялся, потому что я где-то пополам провожу время в Америке и в России», — объяснил он.

Иванов добавил, что регулярно приезжает на родину, где выступает и зарабатывает деньги.

«Я — гастарбайтер наоборот. Гастарбайтер приезжает в более богатую, более развитую страну, чтобы зарабатывать там деньги, и в свой аул отправляет денежку, чтобы все там могли жить. А я — наоборот», — отметил певец.

«Здесь, в США, в Калифорнии, в городе Санта-Барбара, живет моя семья, моя дочь и жена. Здесь мой дом теперь, потому что за пять лет я привык к этому месту», — подчеркнул он.

Музыкант отметил, что ему так жить настолько комфортно, что ему «даже стыдно немножко». Он добавил, что отрицает «очень многие буржуазные вещи», которые в США считаются нормой: