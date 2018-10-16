Приходько уходит со сцены

Украинская певица уходит со сцены и посвятит время суду с Порошенко

Скандальная украинская певица, участница «Фабрики звезд» и «Евровидения» Анастасия Приходько , которая судится с президентом Петром Порошенко , объявила о завершении музыкальной карьеры. Об этом она сообщила 15 октября на своей странице в соцсети Facebook.

«Я ухожу со сцены! Устала слушать о том, что я не формат. Музыканту настоящему трудно, когда он почти не имеет поддержки, и его заставляют стать похожим на всех! Я не буду никогда подстраиваться, чтобы быть модной, я настоящая, и предавать саму себя тоже не буду, к сожалению то, что продается в магазинах "все по 10" покупают быстрее!», — написала Приходько.

Она отметила, что последние пять лет жила на Украине , и все эти годы отдала государству.

«На Украине я получила более 15 различных наград, от Филарета за помощь бойцам АТО, и звание Заслуженной артистки Украины», — уточнила она.

Заявление певицы показалось поклонникам странным, поскольку она работает над новым альбомом «Крила». Также Приходько презентовала несколько видеоработ и записывает новый материал. Певица пообещала поклонникам, что ее альбом будет закончен и представлен публике.

«Также я завершу все дела, которые должна была сделать, и главное, по суду, доведу дело до конца, 31 октября буду отстаивать свои права в зале Печерского суда в 14:00 часов, также всех жду!», — написала певица.

Напомним, летом 2018 года Приходько потребовала от Администрации президента Украины выплатить 521,2 тысяч гривен (более 1 млн 200 тысяч рублей) в качестве компенсации за использование ее образа в агитационном видеоролике «Идем вперед. Петр Порошенко», а за моральный ущерб — одну гривну. Певица отмечала, что не стала бы доводить разборки до суда, если бы политики принесли извинения за инцидент.

Артистка рассказала, что министр культуры Украины Евгений Нищук обращался к ней с предложением сняться в имиджевом ролике страны. Позже она увидела по центральному телевидению предвыборное видео Петра Порошенко, в которое был включен сюжет, где она говорила: «Развивайте украинское пространство, украинскую культуру, слушайте украинское — это модно».

В одном из интервью Приходько также заявляла, что вместе с украинскими добровольцами Вооруженных сил создаст общественное движение и пойдет в политику. В то же время она не ответила, собирается ли принимать участие с новой силой в парламентских выборах 2019 года.