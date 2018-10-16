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У участницы «Топ-модель по-русски» отобрали дочь
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«Три дня под окнами»: у известной модели цинично отобрали маленькую дочь 

Дни.ру 40 минут назад
Фото: instagram.com/arina_perchik_
У участницы шоу "Топ-модель по-русски" Арины Перчик произошло несчастье, которым она поделилась на своей странице в Instagram. Бывший возлюбленный забрал у девушки пятимесячную дочку.
Покинув популярный телепроект, Арина стала работать моделью по всему миру. Перчик предпочитает не распространяться о личной жизни, поэтому о том, что она стала матерью, знали очень немногие. Об отце ребенка модели ничего не известно.
16 октября девушка опубликовала несколько видеороликов, в которых пожаловалась, что экс-избранник отобрал у нее малышку.
"Три дня уже я стою под окнами отца своего ребенка… На мои попытки ее увидеть или забрать он отвечает отказом. Ребенок находится с моей бывшей домработницей, которая никак не компетентна в вопросах воспитания детей", — заявила 27-летняя модель, добавив, что уже обратилась в полицию.
Позже Перчик эмоционально выразила свое негодование от сложившейся ситуации в Stories. Она не понимает, как можно забрать ребенка у матери.
"Она находится сейчас с теткой, которой я вообще не доверяю! Ее нужно правильно кормить, давать лекарства, ухаживать", — рыдая, рассказала модель.
Арина Перчик родом из Тольятти. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. В Москву девушка переехала, бросив третий курс экономического факультета, по приглашению модельного агентства.
В столице Арина стала востребованной моделью и встретила любовь — 44-летнего бизнесмена, который подарил ей автомобиль. В 2011 году Перчик прошла кастинг на проект "Топ-модель по-русски".
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