В Сети обратили внимание на синяки Бондарчук

«Занималась любовью»: Бондарчук шокировала синяками на коленках

Молодой любовник, видимо, доводит красавицу до исступления. Она, видимо, любит погорячее.

В окружении Светы все знают о ее любви к более молодым мужчинам — мол, и юркие они, и смелые, и выносливые. Она крутила роман с 37-летним фотографом и галеристом Сергеем Табуновым, с которым в июне этого года появилась на "Кинотавре" в Сочи. А сегодня появился новый избранник — 44-летний дизайнер Сергей Харченко . Судя по всеми, он очень хорош!

У него, правда, есть шестилетняя дочь Юнна от прежних отношений, но с ней Светлана уже успел подружиться. Втроем они уже несколько раз отдыхали в Европе. Именно там, как говорят друзья пары, Бондарчук и повредила колени.

"То ли поскользнулась, заходя в море, то ли слишком страстно занималась любовь в известной позе", — цитирует близких Свете людей "Экспресс-газета".

Причем, зная темперамент ненасытной Светы, все склоняются ко второму варианту.

Даже удивительно, что такую страстную и горячую женщину после 25 лет брака бросил режиссер Федор Бондарчук . Они расстались марте 2016 года, заявив, что "по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным".

Стоит заметить, что Бондарчук уже дважды бабушка. Однако это не мешает ее бурым любовным романам с молодыми, от чего на коленях потом и возникают синяки…