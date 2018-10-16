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В Сети обратили внимание на синяки Бондарчук
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«Занималась любовью»: Бондарчук шокировала синяками на коленках 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: instagram.com/a030aa
Молодой любовник, видимо, доводит красавицу до исступления. Она, видимо, любит погорячее.
На премьеру фильма "Человек на Луне" 49-летняя Светлана Бондарчук пришла в платье, сильно оголявшем колени. Правда, такой образ она выбрала зря. Гости тут же стали шептаться о синяках на ногах красавицы.
В окружении Светы все знают о ее любви к более молодым мужчинам — мол, и юркие они, и смелые, и выносливые. Она крутила роман с 37-летним фотографом и галеристом Сергеем Табуновым, с которым в июне этого года появилась на "Кинотавре" в Сочи. А сегодня появился новый избранник — 44-летний дизайнер Сергей Харченко. Судя по всеми, он очень хорош!
У него, правда, есть шестилетняя дочь Юнна от прежних отношений, но с ней Светлана уже успел подружиться. Втроем они уже несколько раз отдыхали в Европе. Именно там, как говорят друзья пары, Бондарчук и повредила колени.
"То ли поскользнулась, заходя в море, то ли слишком страстно занималась любовь в известной позе", — цитирует близких Свете людей "Экспресс-газета".
Причем, зная темперамент ненасытной Светы, все склоняются ко второму варианту.
Даже удивительно, что такую страстную и горячую женщину после 25 лет брака бросил режиссер Федор Бондарчук. Они расстались марте 2016 года, заявив, что "по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным".
Стоит заметить, что Бондарчук уже дважды бабушка. Однако это не мешает ее бурым любовным романам с молодыми, от чего на коленях потом и возникают синяки…
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