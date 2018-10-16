Алексей Панин предостерег фанатов

Блогерство стало настолько популярным, что им занимаются все — от пионеров до пенсионеров. Грешит этим и Алексей Панин . Актер разместил видео, где прямо из парикмахерского кресла делает заявление подписчикам.

Панин рассказал, что появилась его фейковая страничка, с которой неизвестный приглашает в друзья и собирает лайки. Между тем, настоящий аккаунт у артиста только один.

Фанаты признались, что уже были обмануты и удивлялись, как это сам Панин предлагает им дружбу. Была и откровенная ирония, многие подсмеиваются над эпатажным актером, который не брезгует фейками, чтобы всегда оставаться в центре событий.